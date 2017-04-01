蕭如松關門弟子 回鄉十年紀念展登場
畫家蕭如松的「關門弟子」張澤平，2007年時返回到母校竹東高中擔任美術老師，今年他彙整10年來作品，並選在恩師蕭如松故居「蕭如松藝術園區」辦展，分享這些年點滴。
竹東高中畢業的張澤平，是當地著名藝術家蕭如松退休前最後一批教導的學生，畢業後仍持續在藝術領域；10年前返鄉，回到竹東高中任教，為了紀念恩師，他每年選在蕭如松逝世的4月舉辦畫展，除了分享作品、推廣藝術，更希望承襲蕭如松「為美佈道」的棒子。
張澤平致力推廣藝術，時常帶著學生欣賞畫展、舞蹈展演，甚至自掏腰包，包下電影院，帶著學生一起欣賞電影、支持國片；教學部分，他帶著學生一起進行校園、社區的大型藝術創作，讓學生親自感受藝術之美。
張澤平說，藝術創作很孤獨，藝術的推廣也需要有傳道者的精神，今年適逢他返鄉、回到母校任教10週年，特別舉辦「回鄉 十次方」個展，挑選了10年來的作品，每一幅畫、每一張照片都記錄著這些年的故事與點滴，「作為我對恩師蕭如松的紀念，也紀念這10年的似水年華。」
張澤平個展「回鄉 十次方」今天舉辦開幕茶敘，許多老師、藝術家好友、學生，甚至喜愛他作品的民眾都齊聚在蕭如松藝術園區，聽他分享牆上作品的創作理念，細數這10年的回憶。展覽詳情可上「蕭如松藝術園區官網」http://hsiao.hchcc.gov.tw/web/index.php查詢。1060401
(中央社)
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