史特龍火大推6億片酬！拒演《浴血任務4》

《浴血任務3》劇照。(達志影像)

真的不是愚人節玩笑！由70歲好萊塢動作片男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）領軍電影《浴血任務》（The Expendables）系列，第4集原本預定今年開拍、明年上映，未料今（1日)

驚傳，史特龍因與監製意見分歧，不爽拍了。

據電影網站《Deadline》報導，史特龍與監製Avi Lerner無論劇本、還是導演人選意見都有分歧，最後乾脆退出《浴血任務4》，連高達2000萬美金(約6億台幣)的片酬也不要了。

報導又稱，雖然電影公司方面極力慰留史特龍，不過史特龍去意已決，Avi Lerner事後被求證關於與史特龍意見不合，導致對方拒絕演出一事，也坦言「報導內容有95%是事實」，不少忠實影迷聽聞史特龍辭演一事超傻眼，也紛紛跪求電影公司「史特龍要什麼都給他吧」，就是不希望看見《浴血任務》系列最終章男主角「巴尼」換人演。

(中時電子報)