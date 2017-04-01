響應地球日 中市推iBike遊台中熱門觀光路線
響應4月22日地球日，台中市政府環保局推出「綠活騎跡輕旅行」環境教育活動，規畫騎iBike遊台中舊城、高美濕地、清水五福圳等熱門觀光路線，帶領民眾以低碳運輸方式愛地球，自4月5日上午10時開放報名。
響應地球日生態永續、低碳運輸的精神，市府環保局推出10梯次，每梯次25人的綠活騎跡輕旅行，規畫台中舊城輕旅行、高美濕地生態探索之旅、清水五福圳綠活輕旅行，邀請樹王文史工作室謝文賢老師、社團法人台灣野鳥協會總幹事吳自強及牛罵頭文化協進會理事長吳長錕擔任講師，體驗與探索台中歷史風華及自然生態環境。
「台中舊城輕旅行」以台中州廳為出發點，騎訪台中市役所、太陽餅博物館、台中公園、萬春宮、第二市場及柳川藍帶水岸等7個歷史建築古蹟與景點，體驗及認識台中舊城區的百年風華與歷史發展脈絡。
「高美濕地生態探索之旅」從高美濕地觀景台出發，探索高美海堤、濱海植物觀察區(雲林莞草、紅樹林)、底棲動物觀察區(彈塗魚、招潮蟹)、高美燈塔及文興宮等景點，欣賞海岸風光及觀察候鳥、魚類、蟹類等動植物。
「清水五福圳綠活輕旅行」帶領民眾騎乘清水五福圳綠自行車道，探訪石瀨頭橋、泉和製麵廠、保安尊王廟、玉聖寺、趙家古厝及驛樹廣場等景點，體驗清水地區清新的農村景致以及文化背景。
另外，環保局也將於4月15日上午9時30分至下午14時在東勢客家文化園區舉辦「地球日─綠活騎跡 鐵馬行台中」活動，邀請450位市民騎乘鐵馬暢遊東豐自行車綠廊，現場設置10關環境教育闖關遊戲，通過6關考驗還可參加摸彩，最大獎項為24速折疊車。
(中時)
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