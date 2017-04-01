只是想去逛夜市 祖孫車卡小巷動彈不得警救援

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65歲吳爺爺帶孫子前往新莊老街，未料卻開進只供機車、自行車通行的小巷。（陳心瑜翻攝）

65歲吳爺爺帶孫子前往新莊老街，爺爺不熟路況，將車開進小巷子，車子卡住動彈不得。（陳心瑜翻攝）

65歲吳爺爺帶孫子前往新莊老街，未料卻開進只供機車、自行車通行的小巷。（陳心瑜翻攝）

新北市吳姓祖孫倆上月26日晚間6時30分許準備前往新莊老街逛街，爺爺卻因不熟路況，聽從導航指引，將車開進小巷子，車子卡住動彈不得時才發現不對勁，新莊派出所所長賴炳芳及警員林炯熙2位警察巡經該地，一人上車、一人移開巷內盆栽椅子等障礙物，協助祖孫倆順利脫困。

65歲吳爺爺說「只是要帶孫子新莊老街逛夜市」，因不熟路況而打開導航，未料卻開進只供機車、自行車通行的小巷，幸好巡邏員警熱心救援。

警方表示，車子寬度幾乎與巷子同寬，經員警鍥而不捨的前進、倒退，總算在一番波折後，終將車輛順利開出巷子，讓祖孫倆開心逛夜市。

(中時)