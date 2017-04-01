台塑汽柴油 3日各調漲0.1元

我要評比

台塑石化今天宣布，自4月3日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.1元、柴油0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

根據台塑石化公告油價，4月3日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升23.7元、95無鉛汽油25.1元、98無鉛汽油27.2元、超級柴油21元。

台塑石化表示，受到利比亞油田遭封鎖供應大減，及石油輸出國組織（OPEC）有意延長減產協議影響，本週國際油價止跌回漲。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，決定自4月3日週一凌晨1時開始，調漲汽、柴油批售價格每公升0.1元及0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

受到利比亞油田遭封鎖供應大減及石油輸出國組織(OPEC)有意延長減產協議影響，國際油價止跌回漲。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑化（6505）宣布4月3日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升23.7元、95+無鉛汽油25.1元、98無鉛汽油27.2元、超級柴油21元。

此外，中油也宣布4月份天然氣價格調漲2.99％；其中，公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調漲0.28元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約8.4元至12.6元。至於家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格則均不予調整。

中油表示，4月份液化石油氣國際合約價格（CP）較上（3）月下跌，依計價公式計算，液化石油氣每公斤應調降2.4元；惟近幾個月來配合政府穩定物價政策及減輕民眾負擔，液化石油氣價格並未依調價機制調漲或調足，至3月中油每公斤已吸收5元，因此4月不予調整，先做回收。

中油至今尚未回收（即中油暫時吸收）的金額每公斤仍有2.6元，將待日後逐步回補。

(中時電子報)