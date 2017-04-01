助掃墓期間交通疏導，中市里守望相助隊出動

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台中市今年共17區、63里守望相助隊於清明掃墓期間，投入通往各公墓及納骨堂塔周邊道路的交通指揮及疏導。（盧金足攝）

清明節到來，台中市各里守望相助隊協助投入周邊道路交通指揮、疏導及管制，維護掃墓車流順暢及安全，出動近1900人次。市府民政局長蔡世寅感謝大家的辛勞，讓民眾能順利掃墓祭祖，充分發揮敦親睦鄰、守望相助精神。

民政局蔡世寅表示，各里守望相助隊成員除於平時肩負夜間協勤治安巡邏任務外，遇有特殊節日、婚喪喜慶及重要廟會活動，積極參與里內公共事務，協助市府落實「行動政府」的施政理念。

民政局指出，今年共17區、63里守望相助隊於清明掃墓期間，投入通往各公墓及納骨堂塔周邊道路的交通指揮及疏導，出勤近1900人次；其中，西屯區林厝里、豐原區豐田里、后里區仁里里、石岡區梅子里、萬興龍興里、石岡萬安金星里等6里隊協助交通疏導超過5日，紓解掃墓塞車的不便情形。

(中時)