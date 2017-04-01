大甲媽遶境回返台中 議員林士昌抱母接駕
大甲媽祖遶境活動進入尾聲，今天回駕到台中市海線地區，台中市議長林士昌率領多位議員及鄉親在龍井服務處接駕，還抱起行動不便的老母親「鑽轎腳」，祈求媽祖保佑母親。
「2017大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香」活動即將進入尾聲，回鑾隊伍今天清晨由大度橋進入台中市轄區，沿著大肚區、龍井區、沙鹿區、清水區遶境，今晚駐駕於清水區下湳里朝興宮，2日再由清水區返回大甲區遶境，並預定明晚8時入鎮瀾宮安座。
大甲媽祖鑾轎中午途經龍井區，歇腳在台中市議會議長林士昌服務處，林士昌除了率領各界人士熱烈迎駕外，也祈求母親能夠早日康復。
林士昌除了率領多名議員親自迎駕外，更動員志工團300人準備近千人份的葷素餐飲盛情迎接大甲媽及各地信徒，並安排議會人員及當地青年組團來扛神轎，林士昌背起行動不便的老母親來「鑽轎腳」，祈求媽祖慈悲能讓母親早日康復，母子之間的真情互動，讓所有在場民眾十分感動。
林士昌表示，目前社會紛擾不休，希望能集信眾的虔誠之心，來祈求媽祖的庇佑，盼這塊土地能夠在媽祖娘娘的慈蔭之下，風調雨順、國泰民安。
為維護道路交通秩序與服務香客，台中市警察局指出，明天上午8時起在大甲鎮瀾宮周邊實施交通疏導、管制措施，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸工具，如自行開車前往請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場，不要任意停放路旁影響交通。1060401
(中央社)
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