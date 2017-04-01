荷蘭同婚合法16年 婦團怨台灣還在拖
荷蘭同性婚姻合法化滿16週年，台灣的同婚仍遙遙無期，婦女新知基金會今天呼籲總統蔡英文，不要再用「溝通平台」拖延和卸責，應兌現選舉承諾，列為優先法案。
副總統陳建仁日前與挺、反同婚雙方代表在總統府會面，宣稱建立「價值溝通平台」，讓雙方坐下來談，找出解決的方法。婦女新知今天發出聲明稿呼籲，溝通平台不該成為政府卸責的工具。
婦女新知指出，擁有政治權力與資源的政府，應積極保障人民不受歧視和壓迫。聲明中指出，反同婚一方在政治和財力上相當有影響力，同志族群則在社會上長期遭受污名和歧視，質疑「價值溝通平台」是搭個舞台讓弱勢者公開受辱。
全球第一個讓同性婚姻合法的國家荷蘭，法制化已達16週年。婦女新知呼籲蔡總統，應對選前承諾的「我支持婚姻平權」做出明確表態，民進黨立法院黨團應將婚姻平權列為優先法案，儘速啟動黨團協商。
反同婚一方今天也沒閒著，捍衛家庭學生聯盟今天起也展開4天的「鄉村走倡」，反對不當的性平教育，擔心台灣若通過同性婚姻合法，會瓦解傳統的婚姻家庭價值觀。1060401
(中央社)
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