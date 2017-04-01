雲林斗六剪紙奇幻展　作品令人驚嘆

雲林縣斗六市立圖書館中山分館辦理「剪紙奇幻國」展覽，創作者謝寧的剪紙作品，從等身的英雄紙雕服裝，還有結合泡棉及布料的新創作，以及首次亮相的方塊人，均讓人驚嘆。

謝寧今天在中山分館現身說法，「只要給我一張紙、一把剪刀，就能創造出完美的剪紙世界」，這是謝寧的自我介紹。

謝寧從小學起，就展現剪紙天賦，無需事先構圖，就能用剪刀呈現出各式各樣作品，現在就讀明道中學廣告設計科二年級，現在剪出動植物根本沒有難度，連漫威英雄等身的紙雕服裝，都能做得出來。

謝寧表示，喜歡剪紙的原因，就是可以做出想要、有興趣的東西；因為剪紙，與同儕之間有了話題，甚至吸引小朋友一起學習，未來將利用動畫，將內心想像的世界發揮得淋漓盡致。

謝寧創作個展「剪紙奇幻國」，即日起至4月30日有8種主題，展出在中山分館的2樓，作品包括12生肖、民間神話，也有超級英雄、恐龍系列，包括死侍等身紙雕、8位自創英雄角色方塊人，都在這次個展中亮相。

斗六市長謝淑亞指出，現場有首次亮相的方塊人作品，以及用純白素材所剪出的立體動物，謝寧賦予每個角色生命力及可能性，民眾可利用連假一起探索令人驚奇的剪紙世界。1060401

(中央社)