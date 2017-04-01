羅曼回鍋兄弟 下周二抵台
中信兄弟今年開季找來4名洋投，其中開季就被登錄的一軍左投艾迪頓被韓職挖角，只投1場就離隊，兄弟確定找2010-11年曾效力於兄弟象的羅曼回鍋，預計下周二抵台報到。
兄弟本季續留艾迪頓，但他季前隨中職聯隊赴日打中職日職交流賽，表現獲韓職青睞，韓職開出高於兄弟至少10倍薪挖角，兄弟也決定放人，並已找好新洋將，兄弟領隊楊培宏今天（1日）證實，人選就是羅曼。
38歲的羅曼曾在2010-11年效力於兄弟象，其中在2011年拿下勝投、三振「雙冠王」，之後赴日加盟日職養樂多燕子，2016年球季則回到中職披上Lamigo桃猿戰袍，出賽34場（25場先發），拿下12勝7敗、自責分率4.64。
今年羅曼代表波多黎各參與經典賽，本季他確定回鍋兄弟，預計周二上午抵達台灣，楊培宏表示，他來台後就會馬上進行體檢，至於會直接在一軍還是會先到二軍投幾場，這交給教練團決定。
(中時電子報)
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