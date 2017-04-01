婦女婚紗走秀 比第1次穿婚紗還興奮

太麻里鄉香蘭拉勞蘭部落部落婦女們披上白紗，參與「走過風災、藜花再現」感恩音樂會暨婚紗秀。（莊哲權攝）

太麻里鄉香蘭拉勞蘭部落部落婦女們披上白紗，參與「走過風災、藜花再現」感恩音樂會暨婚紗秀。（莊哲權攝）

太麻里鄉香蘭拉勞蘭部落部落婦女們披上白紗，參與「走過風災、藜花再現」感恩音樂會暨婚紗秀。（莊哲權攝）

太麻里鄉香蘭拉勞蘭部落部落婦女們披上白紗，參與「走過風災、藜花再現」感恩音樂會暨婚紗秀。（莊哲權攝）

太麻里鄉香蘭拉勞蘭部落部落婦女們披上白紗，參與「走過風災、藜花再現」感恩音樂會暨婚紗秀。（莊哲權攝）

太麻里鄉香蘭拉勞蘭部落部落婦女們披上白紗，參與「走過風災、藜花再現」感恩音樂會暨婚紗秀。（莊哲權攝）

台東縣太麻里鄉香蘭地區，是去年尼伯特颱風重災區，走出風災陰霾後，部落的婆婆媽媽們今天下午披上白紗，在紅藜田裡走秀，五彩繽紛的藜花田裡，走進許多新娘子，象徵部落婦女迎向美好人生。

「怎麼那麼多白鷺鷥」、「差一點認不出媽媽」，今天一大清早，太麻里鄉拉勞蘭部落「原住民族家庭服務中心」，1群婆婆媽媽們已經開始梳妝打扮，化了新娘妝、換上白色婚紗禮服的媽媽們，完了變了個樣，全都回到20幾年前初嫁的少女時代，族人打趣說，像1群白鷺鷥。

54歲的陳秀英說，20多年前第1次穿婚紗，很緊張，也很期待；這次重披婚紗，也很期待，而且比上次更興奮。結婚時50公斤，現在體重破百的林青燕說，第2次穿上量身訂做的婚紗，很累，但是很高興，梳妝完站起來時，她還自嘲：「小牛來了」；結婚44年，與妻子戴春妹牽手走秀的杜新生說，有重溫舊夢的感覺，很新鮮也妻好奇。

太麻里鄉原住民族家庭服務中心社工戴美玉說，去年尼伯特颱風，香蘭村是重災區，部落裡的婦女們不僅要參與重建，還要負擔家計、照顧家庭，非常辛苦，在重建過程中，部落婦女是穩定家庭的力量，因此舉辦這場「走過風災、藜花再現」感恩音樂會暨婚紗秀。

「藜花開了，我們走過了」，她說，在色彩斑爛的香蘭紅藜園區，20多位婦女穿上白紗與家人攜手走秀，在歡樂的氣息中，象徵遠離風災陰霾、恢復正常生活。

(中時)