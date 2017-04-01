不參加立院黨團政見會？洪秀柱：按照黨的機制比較好

國民黨立院黨團預定10日舉辦「政見發表座談會」，邀6名黨主席擬參選人到場接受提問，但僅現任黨主席洪秀柱未回應，洪秀柱今（1日）表示，17日後才會正式產生候選人，其次黨本來就有規畫，包括2場帶有辯論性質的電視政見會，也會在地方舉辦，還是按照黨的規畫與機制比較好，似乎宣告不會參加。

洪秀柱表示，她目前還不是正式候選人，而且還有誰是真正的候選人，目前都還不確定，若不按照黨的機制運作，立院黨團辦一個、地方黨團也辦一個，會顯得有點亂，至於有意參選者個別接受訪問、提問或政見發表，都沒有關係，看每個人自己如何安排時間。

據國民黨中央數據統計，此次黨主席選舉，具投票權的黨員總數達45萬1510人，比年初公布的22萬6千人，成長超過1倍，有意角逐黨魁的前副主席詹啟賢質疑有不少人頭黨員，呼籲其他擬參選人說清楚，並意有所指點名「備受關注的那位候選人」還未說明。

洪秀柱強調，黨中央一直有一定的作業機制進行查核，「這個問題就不要再談了」，而且所謂「人頭黨員」的定義也很難界定清楚，因此希望有意參選的同志盡量講自己的政策、理想、願景，還有要把黨帶到什麼方向去，才是更重要的事。

至於詹啟賢所說「備受關注的那位候選人」，洪秀柱笑說：「有包含我嗎？不可能吧？哈哈！」她表示，任何一位候選人的支持者，確實會去找人志同道合的人來支持，黨會查核異常現象，例如50幾個人用同1支聯繫電話、登記同一個通訊處等容易引起疑問之處，只要加強聯絡詢問對方是否知道自己已入黨、知道是黨員認真查核，來解決外界疑慮。

(中時)