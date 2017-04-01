立榮接手 馬公金門航線正式復航

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去年復興航空無預警停航後，馬公金門航線也斷了線，但今天正式由立榮航空接手航線，讓澎金兩地居民享有更便捷的空中交通運輸服務。

立榮航空馬金航線下午2時50分起飛，澎湖縣政府旅遊處副處長陳賜豐代表前往馬公機場，致贈首航的70位鄉親及旅客紀念品，祝福旅途順暢愉快。

澎湖縣政府旅遊處表示，馬金航線原本由復興航空飛航，停航後由立榮航空取得航權。為方便鄉親與遊客來往金門及陸籍配偶返鄉探親，在尚未取得航權時，協調遠東航空，提供馬金每週一航班，讓民眾不必再飛往北高轉機。

立榮航空今天首航金門後，未來每週一、四、六提供3趟往返航班。1060401

(中央社)