放寬農藥惹議 衛福部：將加強溝通

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衛福部針對日前放寬農業殘量標準惹議表示，將加強多方溝通，除說明標準訂定原理及流程外，對風險管理相關資訊的揭露更透明，加強說明修正規範的原因及參考依據，減少誤解。

衛福部食藥署日前公告放寬22項農藥殘量標準惹議，引發各界反彈，食藥署宣布暫緩實施。立法院社會福利及衛生環境委員會將於5日邀請衛福部等單位，就「農藥開放使用申請制度缺失改進及各主管單位於食安五環政策之分工」列席報告、並備質詢。

衛福部在送達立法院的報告中表示，未來研訂農藥殘留容許量標準時，除先以書面送請食品衛生安全與營養諮議會審查外，並召開該諮議會審查。

有鑑於此次引發爭議的茶葉可使用農藥氟派瑞，在日、澳、歐都禁用，因此，衛福部也指出，若有他國均未核准之農藥等情形，將特別提出討論。

衛福部表示，農藥殘留容許量的訂定除了考量食安外，亦將加強多方溝通，除說明標準訂定原理及流程外，對所執行之風險評估及風險管理相關資訊的揭露更透明，加強說明修正規範之原因及參考依據，並多元管道宣導，減少不必要的誤解，讓民眾安心。1060401

(中央社)