西班牙想藉英國脫歐染指 直布羅陀憤怒
直布羅陀首席部長皮卡杜（Fabian Picardo）今天痛批歐盟一項提案，讓西班牙在英國後脫歐時代對英國海外領土直布羅陀的未來有發言權，指該案毫無必要且帶歧視。
法新社報導，歐盟即將與英國展開脫歐談判，一份揭露歐盟談判立場的綱領有條款規定，任何適用於直布羅陀的後脫歐協議，西班牙都必須擁有發言權。西班牙一直以來，都想要回位於伊比利半島南端的直布羅陀。
這項條款可能面臨英國強烈反彈，但獲得西班牙的歡迎。英國長期與西班牙存在直布羅陀主權爭端，並誓言支持直布羅陀。
皮卡杜在一項聲明說：「這是西班牙為自身狹隘的政治利益，而操弄歐洲理事會的無恥企圖；脫歐已經夠複雜了，不需要西班牙再來添亂。」皮卡杜並批評這個針對直布羅陀的建議案「毫無必要、不公平、令人無法接受以及帶有歧視」。
直布羅陀的反對派政治人物聲稱，這個草案代表西班牙能阻止直布羅陀參與英國與歐盟協商的所有貿易協定。
直布羅陀希望留在英國，並於2002年的公投否決與西班牙共享主權；去年英國的脫歐公投，96%的直布羅陀人投票反對脫歐，但脫歐公投後，他們似乎仍希望留在英國。（譯者：中央社陳亦偉）1060401
(中央社)
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