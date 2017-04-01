王勝偉生日願望 再創下一個黃金10年

黃衫軍兄弟隊近10年的主戰游擊手王勝偉今天過生日，他許下目標「再創下一個10年」；隊友也在休息室慶生，隊友彭政閔說：「今天不是愚人節嗎？」

王勝偉在愚人節生日隊友都知道，每年都要提起一段趣味往事，高中時代買了東西要請同學吃，大家以為他在開玩笑。

王勝偉今天滿33歲，去年季後資歷達9年，宣告成為自由球員，中信兄弟以2年合約、平均月薪40萬元留人。

王勝偉在生日這天許願，希望本季達成「千安、兩百盜」里程碑，今天賽前他累計979安打、176次盜壘。

王勝偉生涯979安在歷史排名20名，前19名都已經加入千安俱樂部，盜壘數則是歷年第4，排在他前面的是彭政閔219盜、林易增290盜、黃甘霖295盜。

他說，站在職棒舞台10年很不容易，一路以來靠著球迷的支持，持續創造、改變，希望接下來的10年還能突破自己。

每年生日不只是愚人節，也是球季開打的日子，王勝偉說，每年生日都在球場度過，也收到很多球迷特別製作的卡片，感動都放在心裡，比較少說出來，期待季後有機會舉辦球迷會，面對面說感謝。1060401

(中央社)