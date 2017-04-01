邵族拉魯島求巫儀式順利 產生新任祭司
邵族今天登日月潭拉魯島進行求巫儀式，各遊艇碼頭配合儀式封閉禁航，因祭儀順利產生新任「先生媽」祭司，碼頭提早開放。
邵族人今天在日月潭拉魯島進行求巫儀式，新任「Shinshii先生媽」邵族女祭司候選人搭乘小船，登族人聖地日月潭拉魯島，為尊重原住民傳統文化，原定上午9時到中午12時封閉日月潭碼頭禁航，不過儀式過程順利，上午10時10分就提早開放碼頭。
日月潭國家風景區管理處表示，先生媽候選人上午9時登拉魯島進行儀式，上午約9時50分，邵族祖靈與先生媽產生靈動感應，求巫儀式宣告圓滿成功，一行人回程環繞拉魯島，再經石印、土亭仔返回伊達邵部落，碼頭上午10時10分便開放航行。
南投縣政府文化局表示，鞦韆祭屬邵族春季最大祭典播種祭一部分，非年年舉辦，今年鞦韆祭一大重點為邵族相隔9年後，產生新任先生媽，這是邵族近年最重要大事。候選人搭小船登拉魯島，途中不能回頭或返航，在島上透過與祖靈對話、示意，選出新任先生媽。
文化局表示，「盪鞦韆」在邵族代表意義是祈求稻穗豐收富足、平安過一年，族人盪得越高，象徵稻穗作物將來長得茂盛飽穗，但祭典不對外開放、鞦韆也不能開放給外人玩，族人也會輪班看守鞦韆，因此盼透過宣導讓民眾知曉，以免前往而造成對立。1060401
(中央社)
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