龍田國小百歲生日，近千校友回娘家

龍田國小慶祝100歲生日，小朋友的表演，獲得回娘家校友的喝采。（莊哲權翻攝）

台東縣鹿野鄉龍田國小今天慶祝100周年校慶，縣長黃健庭、立委劉櫂豪、副議長陳宏宗等為校史室揭牌，近千校友回娘家，雖然校園景物已非，但仍勾起最純真兒時回憶，黃健庭也期勉龍田國小在下一個百年更燦爛耀眼。

創立於大正六年（1917年4月1日）至今已百年的龍田國小，自3月初即展開百年校慶慶祝系列活動，包括有「百年校慶音樂會」、「百年校慶路跑暨才藝表演」等，並於今日邁入最高潮，邀請歷屆畢業校友回娘家。

歡喜回娘家的校友們紛紛表示，雖然學校景觀全非，但溫暖的心情卻是依舊，彷彿搭乘時光機進行了一趟兒時巡禮，重溫舊夢。

傑出校友陳秀雄說，去年尼伯特颱風吹倒校園百年榕樹，覺得很傷心，結合多個扶輪社捐資籌建「百週年校慶紀念石」，並由縣長黃健題字「生生不息」，就是希望母校優良傳統持續傳揚。

黃健庭表示，「百年」是一項榮耀與幸福的記號，相信會在小朋友及校友心中留下深刻的回憶，在少子化的現在，希望大家能夠用力將這個環境優雅百年的龍田國小一直傳承下去。

(中時)