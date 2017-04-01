性侵喝醉傳播妹 色男瞎扯W命案：只想關心
25歲傳播妹「小琪」，日前前往西區某KTV，陪林姓等3男喝酒唱歌，女方後來不勝酒力喝茫，3男將她送往附近旅館休息，但林男暗留鑰匙，等友人離開後再跑回房性侵小琪，被逮後還辯稱，他想到W小模命案，因擔心對方身體狀況才回去，最後一時衝動和她發生關係，訊後被依妨害性自主罪送辦。
31歲從事服務業的林男，上月中與2名友人相約唱歌，覺得無聊便透過經紀找傳播妹助興，價格為2小時2400元，不久之後被害人就依約前往包廂，陪林等人喝酒、唱歌。
由於3人輪番敬酒，小琪結束時已經喝茫，而在女方模糊印象中，3人還叫她放心，「我們不會對妳怎樣啦！」後來就慢慢攙扶小琪下樓，走到附近的旅館休息，3人送小姐進房後就各自離去。
次日小琪酒醒時，卻發現自己的衣領、鈕扣，位置有明顯差異，認為衣服遭人脫過，也懷疑遭到性侵，於是氣憤報警，並打電話質問其中1人。
3人隨後分別遭傳喚到案，其中2人極力喊冤，表示進房間後看女方睡著，大家就陸續下樓，然後坐捷運回家，還有人希望調捷運監視器證明清白。
林男起初也說自己馬上離開，但警方調閱賓館巷弄監視器，發現他疑將鑰匙暗留身上，約10分鐘後又跑回賓館，停留近1小時後才離開，經詢問後林無法抵賴，這才坦承涉案。
林男辯稱，他想起W小模命案，覺得很擔心，所以才特別走回去「關心」，後來是一時衝動，還說過程中小琪沒有太多抗拒，他以為是你情我願，非常後悔願與女方和解，全案依妨害性自主罪偵辦中。
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(中時)
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