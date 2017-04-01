中國大陸第4波單身潮 2億大齡單身

調查統計顯示，全中國大陸超齡單身的男女總數將近2億人。但由於男女比例失衡，女性選擇更多，加上教育程度提高，經濟條件改善，這些大齡女子不急著婚嫁，而是更仔細尋找高富帥。

法國國際廣播電台報導，中國大陸第1次的單身潮發生在1950年代，當時第1部「婚姻法」頒布，傳統封建婚姻制度受到質疑，引發一波離婚潮，當時全中國大陸約有600萬對夫妻離婚。

第2次單身潮則是發生在1970年代，受到文化大革命影響下鄉的「知青」，在文革結束後紛紛返回城市，近而引發離婚潮。第3次則是改革開放的1990年代前後，經濟發展引起傳統家庭觀念轉變，近而導致離婚率上升。

中國大陸目前正邁入第4次單身潮。根據「2014年中國人口與就業統計年鑑」 和「2014年中國統計年鑑」數據，2013年，全中國大陸20到59歲的單身人口總數達到1.7億人，其中男性占59.6%，約有1.04億人；女性占40.4%，約7000萬人。

中國大陸單身男性比女性多出近3500萬人，比台灣總人口還多。

報導引述國際熱線新聞指出，隨著中國大陸女性的經濟地位提高，女性意識逐漸抬頭，傳統婚姻思想也漸被社會拋棄，婚姻自由成為基本公民權利，每個人都有機會重新選擇幸福，也成了現今單身潮的主因。

雖然這些大齡單身男女也積極透過各種方式希望能認識理想的另一半，但相較之下，因為中國大陸男女比例失衡，女性擇偶條件越來越高，也更有耐心尋找符合條件的對象，讓這些女性越來越不急著婚嫁。1060401

(中央社)