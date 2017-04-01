婦人遭騙上百萬 警誘逮38歲車手

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台南市1名婦人遭詐騙集團騙走新台幣150萬元，警方獲報後與婦人合作，誘出取款車手加以逮捕；發現這名車手38歲，與以往查獲多屬年輕人不同，研判詐騙集團面臨「車手荒」。

台南市政府警察局善化分局在30日晚間接獲新市區1名55歲婦人報案，指稱接到詐騙集團電話，先自稱是醫院，指稱她的健保卡有問題；接著轉成假的警方人員告知她涉嫌健保詐欺，再由假檢察官出面說要監管金融帳戶。

警方指出，婦人誤信後，領出帳戶中的150萬元現金，交給詐騙集團車手，但事後愈想愈不對勁，才向警方報案。

警方獲報後要求婦人配合，昨天前往郵局再度領出120萬元，前往指定地點交款。警方全程監控，最後順利逮捕前往取款的38歲覃姓車手，將他帶回偵訊，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，覃男自稱身體不好、長年無業，但有幼子要照顧，才依照報紙上一份日薪2000元的徵才啟事，應徵加入詐騙集團成為車手。

警方指出，最近被抓到的詐騙集團車手大多是20歲左右的年輕人，而且許多是在學或中輟的學生。覃男這種年近40歲的車手，還算少見。可能是年輕車手陸續被查獲後，詐騙集團也面臨「車手荒」，呼籲民眾要提高警覺。1060401

(中央社)