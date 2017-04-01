S.H.E愚人節齊換大頭貼 爆笑成畫功大賽
女子天團S.H.E常在臉書跟粉絲互動，今(1日)逢愚人節，調皮的她們自然不會放過這機會，稍早Hebe先開槍，跟上電影台小編神回手繪圖的哏，將大頭貼變成自己手繪版本，說：「我不哲不夠（不折不扣）的跟上時代潮流了。」之後S.H.E、Selina、Ella官方臉書都跟進，笑翻粉絲。
先前「STAR MOVIES （Taiwan）」小編透露有粉絲要求幫忙P圖，把字移除以當手機桌布，沒想到小編竟使出小畫家等級的畫工，幫該粉絲畫了拙劣版的美國隊長盾牌，該網友還因此生氣大罵態度差，喊：「不哲不夠的死小孩!!」，引來總統蔡英文臉書小編、和各家媒體小編參戰，掀起手繪大頭貼風潮。
今中午，Hebe也將自己的大頭貼改成手繪版，開心跟上潮流，S.H.E臉書也跟進換照說：「不哲不夠的女子天團」，Selina則說：「不哲不夠的美少女跑完21K依然美少女」，待產中的Ella也參一腳說：「不哲不夠的渾身是勁勁勁勁勁勁勁」，網友笑回：「這誰啦」、「明明是解孵，別以為我不知道」、「Selina那胸膛是怎一回事」。
(中時電子報)
關鍵字：S.H.E
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