S.H.E愚人節齊換大頭貼 爆笑成畫功大賽

S.H.E今齊發揮畫功，將臉書大頭貼改成手繪版。（圖／中時資料照片）

Selina大頭貼原圖與手繪版。（圖／取自任家萱 Selina臉書）

Hebe大頭貼原圖與手繪版。（圖／取自田馥甄 Hebe臉書）

Ella大頭貼原圖與手繪版。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）

S.H.E官方臉書大頭貼原圖與手繪版。（圖／取自S.H.E臉書）

女子天團S.H.E常在臉書跟粉絲互動，今(1日)逢愚人節，調皮的她們自然不會放過這機會，稍早Hebe先開槍，跟上電影台小編神回手繪圖的哏，將大頭貼變成自己手繪版本，說：「我不哲不夠（不折不扣）的跟上時代潮流了。」之後S.H.E、Selina、Ella官方臉書都跟進，笑翻粉絲。

先前「STAR MOVIES （Taiwan）」小編透露有粉絲要求幫忙P圖，把字移除以當手機桌布，沒想到小編竟使出小畫家等級的畫工，幫該粉絲畫了拙劣版的美國隊長盾牌，該網友還因此生氣大罵態度差，喊：「不哲不夠的死小孩!!」，引來總統蔡英文臉書小編、和各家媒體小編參戰，掀起手繪大頭貼風潮。

今中午，Hebe也將自己的大頭貼改成手繪版，開心跟上潮流，S.H.E臉書也跟進換照說：「不哲不夠的女子天團」，Selina則說：「不哲不夠的美少女跑完21K依然美少女」，待產中的Ella也參一腳說：「不哲不夠的渾身是勁勁勁勁勁勁勁」，網友笑回：「這誰啦」、「明明是解孵，別以為我不知道」、「Selina那胸膛是怎一回事」。

(中時電子報)