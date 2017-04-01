兒童節來囉！ 高雄壽山動物園二手玩具交換市集開張
兒童節連續假期今天開始，高雄壽山動物園慶祝兒童節，4天連續假期12歲以下兒童免費入園；並在1日上午舉辦二手玩具交換市集、侏儒河馬保育教育等，吸引許多家長帶小朋友拿著玩具來尋寶，小朋友仔細挑選二手玩具，個個愛不釋手。
今天天公作美，天晴無雨，氣候涼爽，在親水廣場舉辦的「 讓你的舊愛成為我的最愛─二手玩具交換市集」，一早就吸引許多民眾參與；園區有鹽埕早療中心舉辦兒童發展篩檢闖關活動，為兒童節連續假期揭開序幕。
現場有6位小老闆與觀光局長曾姿雯一起為「二手玩具交換市集」開幕，小老闆們分享自己與玩具的故事，並擔任攤位老闆把關指導民眾交換玩具。
4月主題明星是侏儒河馬，現場邀請保育員和民眾分享侏儒河馬的趣味小故事及生態習性，曾姿雯、市議黃淑美也和大小朋友一起幫侏儒河馬製作兒童節蔬果特餐；利用西瓜挖空當食盆，依序放進青牧草、高麗菜、苜蓿粒，最後再擺上侏儒河馬最愛的紅蘿蔔，完成營養美味的蔬果特餐，園裡的公侏儒河馬「秋吉」和母的「春圓」津津有味的吃著蔬果特餐，他們是吃素的動物。
壽山動物園即日起至9日舉辦兒童寫生著色比賽，也歡迎爸爸媽媽帶著家中寶貝來認識侏儒河馬及蒐集可愛戳章，4月期間帶著家中寶貝與主題星合照，上傳壽山動物園臉書粉絲專頁，還有機會抽馬玉山觀光工廠門票與動物園精美好禮。
(中時)
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