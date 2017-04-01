鼎元光電家庭日 邀社福團體表演、設攤

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鼎元光電科技公司今天在大埔國小舉辦30周年慶及家庭日，邀請家扶中心、幼安教養院等社福團體設攤。（黎薇攝）

鼎元光電科技公司員工在家扶中心、幼安教養院等社福團體攤位消費，以行動支持公益。（黎薇攝）

鼎元光電科技公司今天在竹南鎮大埔國小舉辦30周年慶及家庭日，邀請縣內社福團體表演、設攤，還認購12萬元愛心券讓員工到社福團體攤位消費，讓員工帶著家人度過美好一天，也不忘做公益。

鼎元光電超過1000名員工和眷屬在大埔國小操場進行團康遊戲，舒適氣候讓大小朋友紛紛動起來、舒展筋骨。

鼎元光電邀請20多家攤販到大埔國小操場旁設攤賣小吃，更別出心裁邀請縣內幼安教養院、自閉症協會、家扶中心、聖家啟智中心及身心障礙者協會設攤。鼎元光電給員工園遊券購買小吃，園遊券分為愛心券和一般券，認購12萬元愛心券限定需要在社福團體攤位消費，保障社福團體收入。

鼎元光電執行長鄧及人表示，員工平常忙著自己工作，每年規畫家庭日活動，讓員工陪同家人度過美好周末。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴感謝鼎元光電以行動支持社福團體，活動前還先了解各社福機構需求，提供員工優質的工作與休憩。

(中時)