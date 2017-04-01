昨被釣客暴打的西班牙男 今竟欠醫療費落跑

4釣客用釣魚竿底部固定座插入西班牙男的胸口，員警已依傷害罪移送4人。（周綾昀翻攝）

屏東佳樂水昨日上午發生4名外地來的釣客暴打1名42歲西班牙男衝浪客，造成這名西班牙人血胸，經恆春旅遊醫院搶救已恢復意識，4人也主動向警方投案，不過卻發生該名西班牙人未結清1萬5000元的醫療費用，從醫院後門落跑事件。

昨在佳樂水發生4釣客與一西班牙男子互毆案，恆春分局指出，警方成立專案小組，鎖定4人開的車輛，並查出4嫌疑人，今4人已自行投案，警方也於下午3時偵訊完畢。

4人向警方表示，他們在佳樂水釣魚，西班牙男則在此衝浪，雙方重疊使用海域，加上男子剪斷他們的釣線與漁網，發生口角才會互毆，並用釣魚竿底部固定座插入西班牙男的胸口，員警已依傷害罪移送4人。

「病患欠款落跑了！」恆春旅遊醫院副院長陳明智說，這名西班牙人在昨日就一直堅持要出院，因此院方便幫他做檢查評估，的確狀況較前一日佳，預計將他轉入普通病房，不過他仍鬧出院，因此醫院就請他結清1萬5000元的醫療費。

陳明智說，對方卻直推說，身上沒錢且沒證件，院方找來慈濟人員幫他墊款，西班牙男卻堅稱自己不需要幫助，不料他趁醫護人員處理該案文件時，從醫院後門垃圾場處，掰開鐵絲網落跑，院方只能報警處理。警方表示，西班牙男欠款事件，目前已聯絡到他台灣籍的妻子，對方也表示會來結清帳款。

(中時)