4天連假 史前館推出「同玩童樂節」
連續假期去哪玩？台灣史前文化博物館推出「同玩童樂節」活動，1至4日均有童玩或氣球DIY，也搭配主題導覽「陶樂比－史前生活密碼陶解答」，讓親子快樂認識史前人類的製陶工藝，而且12歲以下兒童入館免費，今天連假首日，台東氣候不佳，湧入不少親子同樂。
4天連續假期史前館不打烊，每天上午每天9時30分到下午4時，在2F迴廊提供「蛋蛋的迷宮」、「呼聲最高」等童玩DIY，或帶小朋友做創意氣球，每天上午10時、下午3時則提供「陶樂比」史前製陶工藝主題親子導覽，讓大小朋友在專屬兒童的節日裡，開心玩樂。
史前館表示，除了原本的展覽活動，搭配FUN手作DIY大會串與導覽、定時免費懷舊童玩DIY，還有最受歡迎的BINGO大車拼遊戲，讓參觀民眾快樂逛遊博物館。為嘉惠遊客，4月3日仍照常開館服務，順延至4/5休館。
(中時)
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