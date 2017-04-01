清明連假首日國道塞 北高通行近4.6小時

我要評比

國道1號從湖口開始，一路塞到新竹，車流量非常大，時速僅20到40公里。(陳怡誠攝)

國3南向67.8K外線上午發生1小客車和1大貨車追撞事故，造成大溪到龍潭路段時速呈現低於20公里的「紫色」，該路段時速僅10多公里，國道宛如大型停車場。(陳怡誠攝)

清明四天連假首日，上午國道車多，有多路段塞車，北高通行時間約為4.6小時，午後國5坪林到南港、國1湖口服務區到新竹系統、國3後龍到西湖服務區仍壅塞。

清明連假首日，一早國道就有不少車潮要返鄉、掃墓，加上天候不佳，一度有小客車撞護欄，導致回堵，一直到下午塞車情況才逐漸紓解。

根據高公局即時路況資訊系統，截止下午2時30分，塞車路段仍包括國5坪林到南港、國1湖口服務區到新竹系統、國3後龍到西湖服務區，時速不足40公里，其他地區路況大致順暢。

高公局表示今天北高通行時間約為4.6小時，是平常不塞車的1.4倍，預估下午1至6時湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統路段可能發生壅塞情形，請用路人改走國3或省縣道替代道路。

(中時)