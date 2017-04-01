為期44天 宜蘭綠博今開幕
2017宜蘭綠色博覽會今天（1日）開幕，今年綠博以「綠‧啟航」為主題，從今起舉辦到5月14日，為期44天，宜蘭縣政府邀請鄉親走進綠博園區，參與這場春天的盛會。
農委會主委林聰賢今天率官員到綠博園區，林聰賢邀請全台各地鄉親，利用春天的季節到綠博園區，也可到各地鄉村一遊，並品嘗當地的農特產品。
綠博設計有生態綠舟區、大地藝術區、綠競場、綠色聚落、水原綠境等區，內容豐富多元，例如在冬山火車站站體下的綠色聚落，是透過動、靜態活動，以趣味方式探討糧食及環保危機議題。
由於生態綠舟鄰近冬山火車站，具有地利之便，為鼓勵遊客乘坐大眾運輸，結合國道、鐵道運輸系統推出多項購票優惠，園區特別設計兩種票券，一為「生態綠舟入園券」，另一種為包括入園券及兩次百元體驗的「綠博暢遊券」，讓民眾可規畫適合自己的遊綠博方式。
綠博暢遊券是300元，宜蘭縣民、學生、持Happy Cash有錢卡現場購票，以及搭乘台鐵、國道客運至宜蘭當日或次日票根，持電子票卡搭乘火車（須至補票處列印「乘車憑證」）暢遊券優待為220元，生態綠舟入園券100元，單項體驗券100元。
宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，綠博第1年在宜蘭運動公園舉辦後，第2年至第17年都在蘇澳武荖坑舉行，今年場地是生態綠舟與冬山火車站結合，場域更寬廣，綠博傳達綠色觀念，園區也會給鄉親更好散步、休閒的空間。
(中時)
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