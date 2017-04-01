王勝偉33歲生日禮 「把親愛的一起放上去」
中信兄弟王勝偉在4月1日愚人節度過33歲生日，今天（1日）在新莊與統一獅交手賽前，球隊準備了蛋糕替他和隊上的4月壽星一同慶生，不像去年「蛋糕變炒飯」被隊友惡搞，王勝偉笑說，今年收到生日禮就是球隊把「親愛的」陳江和與他一起排上先發。
去年王勝偉生日時，隊友把炒飯放進蛋糕盒子中，先捉弄他一番才正經替他慶生，相較起來，今年過生日就比較「正常」，他笑說：「今年沒什麼，只有陳江和在才會有特別的慶祝。」一旁的陳江和今天因林智勝感冒缺陣而被排上先發，他笑說：「突然要先發，所以來不及準備（慶生）。」
王勝偉與陳江和不僅是二游搭檔，兩人的好感情也眾所皆知，被問到今年生日是否有收到禮物，王勝偉看著陳江和笑說，「禮物就是（球隊）把『親愛的』一起放上去（先發）。」
今年是王勝偉加入職棒第10個年頭，生涯累積979支安打、176次盜壘成功，他許下自己的33歲生日願望，「第1是希望本季能達成千安、2百盜，第2個就是年度總冠軍。」對於一路支持他的球迷，他也滿滿懷感謝，「希望可以再創造另一個10年。」
(中時電子報)
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