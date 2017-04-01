大同國小百周年校慶 校友蕭萬長與學弟妹開心合照
嘉義市大同國小今舉行百周年校慶，前副總統蕭萬長以畢業校友身分特別出席現場，並表示促進世界大同是台灣的戰略目標，即使退休他的仍為此目標築夢，替台灣發聲。
蕭萬長為第6屆大同國小畢業生，今特別出席現場勉勵學弟妹認真學習，他說，自己從小就以世界大同立定志向，因而選擇外交就讀，專研國際關係，努力替台灣向外發展，並提及禮遇大同篇的「大同」就是台灣要走的戰略；蕭萬長也走向台下，彎下腰與差近60歲的學弟妹開心合照。
今年表揚36位傑出校友，其中邀請到最年長的91歲台藝大美術科主任郭東榮，他曾經歷過日據時代，當時由日本老師授課，他還記得當年全班有83人，現僅剩他1人，讓他很感慨歲月不饒人。
(中時)
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