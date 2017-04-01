綠建築當道 露台成透天別墅吸睛亮點
受大多數人抱持「透天情結」的因素，透天別墅在房市一直是熱銷指標建案，房市漸回溫，加上台商熱錢回流台灣，有土斯有財的透天別墅備受傳產業和台商青睞，其中吸睛的露台，打造成空中花園，也看準天下父母心，建商紛設親子設施搶市，增加不少賣點。
定晟建設在北屯區推出透天電梯別墅「琢墨」建案，敦富開發在8期甫完工的代表作「敦富和諧」電梯別墅，全部都凸顯戶戶大露台，以自然光取勝，訴求在家裡就能擁有在綠意中休閒的環境。
定晟建設副總經理劉書誠表示，他從讀物理轉進建築，在營造業從頭學起，再投入建築業，初試啼聲的第一個建案，在10期核心地區結合附近的新都生態公園，及鄰近樹孝、樹德與東山3大商圈生活機能，吸引很多傳產業和台商，屬意獨門宅院的透天別墅。
基地近300坪的「琢墨」建案，建坪100多坪，還含4個車位，每戶開價3580萬到3780萬元，劉書誠說，除了可以三代同堂，還有住戶規畫為個人招待所，每一層樓的露台打造為不同風格的花園，回家不必侷限在建物內，開放的露台引進草花和陽光，營造健康的生活空間。
綠建築是現在最夯的建案，敦富開發總經理吳崇銘表示，規畫全齡式的「敦富和諧」別墅建案，周遭有文心南路捷運綠線，還有向心兒童公園、南苑公園、豐樂雕塑公園等萬坪綠地，綠覆率高的生活環境。
台中市不動產開發商業同業公會副理事長林正昇表示，鄰近公園的土地開發成本原本就高，房價高並不意外，值得注意的是，臨公園的稀有性與市場接受度高，才是房價持續長遠保值的重點，周遭生活機能的完整配套，與鄰里區域的素質齊一，也是選擇公園宅的重要因素。
(中時)
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