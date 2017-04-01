阿里巴巴仿冒品氾濫 抄出132億假貨

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阿里巴巴網站假貨充斥，甚至登上美國貿易代表署惡名昭彰市場名單，為了展現打擊假貨的決心，阿里巴巴積極掃蕩，去年1整年破獲的假貨總額達人民幣30億元（約新台幣132億元）。

阿里巴巴昨天發布「2016年阿里巴巴平台治理年報」，這是阿里巴巴第2年發布以智慧財產權保護、商品管理為重點的專項年報。

年報指出，去年1年，阿里巴巴打擊假貨，共協助警方抓獲880名嫌犯，搗毀製造或販賣的據點1419個，破獲涉案總額超過30億元，是2015年的2倍。在品牌合作上，2016年主動攔截刪除的商品是通報的26倍。

中新網引述阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳的話指出，阿里巴巴會持續呼籲改善立法、嚴格執法、加重刑罰治理假貨，貢獻阿里巴巴10年來打假的所有經驗、能力、技術與資源，積極打假。1060401

(中央社)