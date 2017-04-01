台南公園百週年 兒科館推生態特展

台南市兒童科學館配合台南公園100週年慶，推出以台南公園生態為主題的「帕克奇遇特展」。市長賴清德今天出席開幕式時表示，希望讓孩子學習如何善待公園、與環境和平相處。

「帕克奇遇特展」共有10個場景，分別表達不同的生態保育議題；「草地家園」就特別把草與底棲生物放大，還從牆壁跑出一個巨大的腳，讓孩子感受一下踩踏草皮時，小生物的感受；「迷路的魚互動裝置」，則是在講放生的議題，讓孩子透過互動體驗，了解任意的放生，對生態帶來的危害。

賴清德表示，「帕克奇遇特展」融合了各種公園議題，把百年公園搬進兒科館裡；期望藉著展覽教育孩子如何善待公園、如何與環境和平共處，歡迎親子一起來參展，透過輕鬆的方式了解生態環保重要性。

他說，家長可利用4天連假帶小朋友出門走走；台南的大內南瀛天文館、新營美術園區等多處地點都很適合。喜愛大自然的也可到七股海邊、後壁土溝等地欣賞風景；喜愛藝文的朋友，也能參與台南藝術節的活動。1060401

(中央社)