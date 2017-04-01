千人擠爆朴子麥田 推友善農業

朴子麥田嘉年華吸引千名遊客前來遊玩，將鄉間道路擠爆。（高錦如攝）

朴子麥田嘉年華現場有爆米香業者提供客製化爆米香服務。（高錦如攝）

為讓民眾更親近麥田、了解友善農業，嘉義縣鄉村永續發展協會今在朴子鐵支路公園旁舉辦麥田嘉年華，千人擠爆鄉間道路，各攤位擠滿人潮，場面十分熱鬧。

2017朴子麥田嘉年華今在鐵支路公園旁熱鬧舉行，嘉縣鄉村永續發展協會理事長吳淑芳表示，今年是第二次舉辦，主要是持續推廣友善農業，將友善農業觀念扎根，因此現場所販售的麥糧，皆不使用農藥，全是等待「鳥」食用完畢，剩下才是民眾的。

吳淑芳說，該嘉年華其實也是為小農找出路，同時藉此機會讓消費者直接與小農對話，讓民眾了解小農對低碳綠食的堅持，以及倡導對生態回歸自然的理念。

(中時)