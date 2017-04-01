高雄六龜十八羅漢山解說人員培訓起跑

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十八羅漢山自然保護區環境解說服務人員培訓課程，1日在六龜區龍興國小舉辦開訓式，林務局屏東林區管理處期望藉由呼應社區參與保護區經營的國際思潮，發展環境教育，讓十八羅漢山自然保護區成為串聯六龜區深度旅遊的美麗起點。

屏東林管處表示，地處六龜重要聯外道路台27甲線及荖濃溪畔的十八羅漢山，因特殊地形地貌、珍稀動植物資源而劃設為「十八羅漢山自然保護區」，在地居民一直希望適度開放，讓這裡好山好水為外界所知，本次解說員培訓課程即為第一步，廣受各界矚目，林管處處長張偉顗等人與79名學員一起見證社區參與自然保護區經營的歷史時刻，也正式宣布為期2個月的培訓課程起跑。

林管處指出，本次課程地方熱烈響應，原本只預計招收30名學員，到報名截止日共131人報名，最後選出六龜在地79位居民，成為十八羅漢山自然保護區第一批環境教育及生態旅遊的種子。

處長張偉顗說，為呼應近年來國際保護區觀念轉變趨勢所向，與在地居民結合共謀地方福祉，決定攜手在地組織，藉由十八羅漢山的豐富生態資源，強化保護區環境教育功能，帶動深度、生態旅遊為主軸的地方旅遊新面貌。

(中時)