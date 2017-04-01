繼孔子之後 媽祖也被打成國民黨統治工具？!

大甲媽祖3月24日晚間起駕，下午舉行祈安大典，總統蔡英文（中）、鎮瀾宮董事長顏清標（右）、副董事長鄭銘坤（左）等貴賓，一起恭請媽祖離開神龕、安放於神案上。（黃國峰攝）

大甲媽遶境進香，回鑾隊伍31日下午抵達花壇鄉過溝橋口，彰化縣長魏明谷恭候聖駕回鑾，扛駕一程。（資料照/吳敏菁攝）

大甲媽祖遶境進香2日回鑾，大甲封城並舉辦免費流水席迎接，為避免人車湧進，造成塞車困擾，台中大甲警分局實施三層交通管制，維持交通安全與順暢。(中央社)

每年3月肖媽祖的季節，大甲媽遶境總吸引數十萬信眾參與，宛如台灣的「嘉年華會」。然而繼台中市長林佳龍批評國民黨政權將日本神社拆掉供奉孔子用來統治台灣後。媽祖也被打成「國民黨遺毒」，一家網路媒體刊文指媽祖是「國民黨拿來統治台灣島民的最好工具」，結論並指媽祖是「人在操作的侵台工具神」，「看不出來的繼續去鑽轎底練習當奴隸。」

台中市長林佳龍之前在市政會議中，批評台灣一直受到殖民史的中國化宰制，國民黨外來政權來到台灣就是要「反攻大陸」，而將日本神社拆掉供奉孔子用來統治。然而，繼孔子之後，擁有廣大信眾的媽祖也被指為國民黨統治工具。

臉書粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」轉載網路媒體《報橘》的文章「【歷史解密】媽祖信仰在台灣爆紅的原因：國民黨拿來統治台灣島民的最好工具」，認為是「本日最唬爛」，該篇文章底下不贊同媽祖被打為統治工具的網友也留言開戰。

《報橘》所登一文中，指出「日本時代」幾乎沒蓋新的媽祖廟，但「國民黨被趕來台灣之後呈現爆炸性的發展，如今數以千計。」並指「國民黨據台」後，媽祖成了騙台灣人最重要的活招牌。文末結論稱一句話解釋媽祖，就是她一直是「人在操作的侵台工具神」，「看不出來的繼續去鑽轎底練習當奴隸」。選此文的責任編輯也註記「媽祖信仰的蓬勃發展的背後，是威權箝制台灣島民的控制手段。」

臉書粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」轉貼該文後，網友們留言「這樣也敢用“歷史解密”的標題，偉哉自由言論。」、「下次還有孔子，關公，三太子」、「孔子台中市長用過了」、「所以⋯你要發起肅清異教徒戰爭嗎？」、「要黑一個東西，就是讓他跟國民黨掛鉤。」、「所以民進黨要找那尊神明來取代？」、「沒有極限了」、「有種就去繞境現場講啊！躲在鍵盤這又算什麼？有膽就把所有的朝天宮、行天宮...都拆掉啊！」、「今天是愚人節哈哈」、「 開始要對媽祖下手了，下一個是關公嗎？」、「所以媽祖也是黨員來的」、「 所以媽祖廟也是黨產?媽祖也得去領500?」

(中時電子報)