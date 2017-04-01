樹谷園區紅藜特展　手工紅藜冰淇淋義賣助弱勢

紅藜被稱為「穀類的紅寶石」，營養價值高，樹谷科學生活館旁的農場小面積種植紅藜，讓親子可以了解紅藜的種植、生長。

「紅藜手工冰淇淋」義賣，所得將捐給花蓮黎明庇護工場。（莊曜聰攝）

紅藜原是原住民拿來釀酒的一種傳統雜糧，果穗呈現五顏六色的鮮艷色彩，所以又稱為「彩虹米」，近年來因營養價值豐富爆紅，樹谷園區在連假期間舉辦紅藜特展，用紅藜做麵包、蛋捲等，讓親子體驗，還推出「紅藜手作冰淇淋」進行義賣，所得將捐給花蓮黎明庇護工場，幫助弱勢。

樹谷農場場長王米玲表示，紅藜被稱為「穀類的紅寶石」，營養價值高，相關產品正夯，在樹谷生活科學館旁的農場，也開闢約30坪土地小面積種植紅藜，讓到訪的民眾可以了解紅藜的生長，成熟時顏色鮮艷，也是自然造景。

近期是紅藜的採收期，又恰好是兒童節連假期間，樹谷生活科學館推出「紅藜兒童特展」，從紅藜的介紹、實際採收、到周邊產品DIY體驗，可以做成麵包、鬆餅、蛋捲等。

館方也與埔里18度Ｃ文化基金會合作，將紅藜與桂圓做成手工冰淇淋義賣幫助弱勢，原價60元的冰淇淋在特展期間不設價錢，隨喜金額投入公益箱即可，所得全數捐給花蓮黎明庇護工場，吃冰也能做公益。

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(中時)