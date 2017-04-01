國際同濟會鐵馬行 千里環島送愛心
國際同濟會台灣總會高屏B區發起「同濟有愛鐵馬行，環島千里送愛心」活動，自3月24日從高市文化中心出發，花東為第一站，緊接著台北、雲嘉南等區域，至4月1日「國際同濟日」當天回到高雄，高屏Ｂ區各友會齊聚一堂，讓這趟環島之旅劃下完美句點。
國際同濟會台灣總會高屏B區區主席王志雄跳脫以往形式，將「國際同濟日」公益活動由地區性擴展至全國性，以百合會、城北會及澄清湖會承辦，號召同濟人、中小企業、南台灣市場協進會會長歐大誠和宮廟齊力募資成就活動。
歐進義負責帶領一群熱愛騎單車勇士們完成9天的環島公益活動，全台訪視各單位並捐贈物資，包括花蓮縣禪光育幼院、新北市愛心育幼院、苗栗縣海口國小弱勢學童、台中市德化國小弱勢兒童和彰化B區員林愛啟兒關懷協會等單位，並在高市唐心服務協會唐寶寶鼓陣與同濟會員掌聲歡呼中回到活動會場，共同給予兒童發展協會、唐心服務協會、屏東縣慈幼之家、高雄立志高職弱勢學生送上關懷。
此行歷經近1000公里路程，共關懷10個單位的弱勢團體，為延續著環島送愛心的運動精神，也贊助華山基金會在端午節即將舉辦的「愛老人運動會」，讓獨居阿公阿嬤可以活絡身心運動筋骨，讓健康和愛一起動起來。
(中時)
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