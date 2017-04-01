反毒創意舞蹈賽 朱立倫：校園反毒需各界努力

紫錐花運動「淨化者」全國反毒創意舞蹈大賽，1日在新北市政府市民廣場舉行決賽，學子熱血舞動青春。（葉德正攝）

教育部、法務部、衛福部食藥署、財團法人淨化社會文教基金會共同主辦的紫錐花運動「淨化者」全國反毒創意舞蹈大賽，1日在新北市政府市民廣場舉行決賽，新北市長朱立倫到場為學子們加油打氣時表示，吸一口毒可能就會影響終生，校園反毒是非常重要的工作，也是大家共同努力的目標。

朱立倫說，校園反毒最重要的除了避免孩子接觸毒品，更重要的是要幫助已經沾染毒品的孩子走出來，必須結合中央、地方政府及宗教等各界社會的力量，幫助受害或潛在可能受害的孩子，讓他們走出痛苦、危難。

教育部學務特教司長鄭乃文表示，希望每位參賽者都能成為反毒種子，藉由正當休閒，發揮同儕間的影響力，創造純淨、無毒的社會環境，並期許來自全國各地的青年學子，愛護自己，健康反毒，勇於追求未來美好的人生。

教育部表示，本次共計有140隊、1,253人參賽，歷經去年11月5日、19日及12月5日的分區激烈初賽後，脫穎而出的27隊菁英於今日進行決賽，希望透過運動與反毒議題相結合，降低青年學子施用毒品機率。

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(中時)