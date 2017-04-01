原汁原味 阿美族民俗中心重開幕
由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處委託Amis旮亙樂團經營的「阿美族民俗中心」，休園半個月進行設備更新，今天上午重新開幕，除了旅遊動線及環境更加完善以外，還增加射箭等多項付費體驗。
東管處「阿美族民俗中心」，於3月15至31日休園辦理園區內旮都瑪樣樂舞場、傳統住屋、體驗活動區及無障礙旅遊動線整體環境及設備更新維護，並針對展演人員進行展演及導覽解說品質提升訓練，今天上午辦理開幕典禮。
園區內除旮都瑪樣樂舞場、傳統屋、射箭體驗區、美食體驗區、DIY多功能教室及無障礙旅遊動線外，另提供額外時間之展演預約、活動體驗套票、園區導覽解說，及放竹砲、射箭、傳統樂器排笛、阿美族串珠、樂器DIY等多樣付費之體驗。
阿美族民俗中心重新開幕後，除周一休園以外，每天開放間為09:00-17:00；周二至周六於每日上午11時及下午2時定時免費展演（現場達10人以上就表演）。
周日上午演出採預約制，下午2時及下午3時30分定時免費展演。相關展演及體驗活動資訊可洽Amis旮亙樂團服務專線089-841751或於Amis旮亙樂團粉絲頁及東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。