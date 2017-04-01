原汁原味，阿美族民俗中心重開幕

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位於東管處的阿美族民俗中心，今天上午重親開幕。（莊哲權攝）

由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處委託Amis旮亙樂團經營的「阿美族民俗中心」，休園半個月進行設備更新，今天上午重新開幕，除了旅遊動線及環境更加完善以外，還增加射箭等多項付費體驗。

東管處「阿美族民俗中心」，於3月15至31日休園辦理園區內旮都瑪樣樂舞場、傳統住屋、體驗活動區及無障礙旅遊動線整體環境及設備更新維護，並針對展演人員進行展演及導覽解說品質提升訓練，今天上午辦理開幕典禮。

園區內除旮都瑪樣樂舞場、傳統屋、射箭體驗區、美食體驗區、DIY多功能教室及無障礙旅遊動線外，另提供額外時間之展演預約、活動體驗套票、園區導覽解說，及放竹砲、射箭、傳統樂器排笛、阿美族串珠、樂器DIY等多樣付費之體驗。

阿美族民俗中心重新開幕後，除周一休園以外，每天開放間為09:00-17:00；周二至周六於每日上午11時及下午2時定時免費展演（現場達10人以上就表演）。

周日上午演出採預約制，下午2時及下午3時30分定時免費展演。相關展演及體驗活動資訊可洽Amis旮亙樂團服務專線089-841751或於Amis旮亙樂團粉絲頁及東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw查詢。

(中時)