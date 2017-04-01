圓一個英式老酒館的夢！豐邑喜來登大飯店首創免費快閃店
新竹豐邑喜來登大飯店首創免費「快閃店」受到創業者青睞，連來自歐洲的青年，也一圓「英式老酒館」的夢想，即日起至14日在1樓賣起「威士忌水晶杯」。
為支持青年創業、兼具注入飯店新氣象，新竹豐邑喜來登大飯店首創在1樓提供免費「快閃店」進入第三場，為極具蘇格蘭風情的「高地老酒館Ye Olde Highland Inn」，是歐洲青年來台創業的森羅國際公司開設，負責人Philipp Wieland是在盧森堡出生的德國人，曾在英國唸大學，相當鍾情充滿復古風情的「英式」老酒吧。
Philipp Wieland說：「一直想開蘇格蘭酒吧的夢想，沒想到可以在台灣實現。」現場除販售格蘭凱恩水晶杯裝「威士忌酒」，也有「格蘭凱恩水晶杯 (The Glencairn Glass)」，快閃店期間有客製化的酒杯「玻璃噴砂」服務，加價150元可在水晶杯上添加自己或心愛的人名字。
(新竹豐邑喜來登提醒您喝酒過量有礙健康，開車不喝酒)
(工商)
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