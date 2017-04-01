清明祭祖展誠意 合格屠宰最安心

認明有屠宰標章即是檢驗合格肉品，最能展現清明祭祖誠意。（葉德正翻攝）

清明節將至，農業局召集聯合查緝小組查緝轄內可疑違法屠宰處所，今年1至3月份共查緝86場次，緝獲4處違法屠宰地點，農業局當場將屠體沒入並處以罰鍰，對於再次緝獲違法屠宰業者，移送地檢署偵辦，也提醒認明有屠宰標章即是檢驗合格肉品，最能展現清明祭祖誠意。

農業局表示，為防範禽流感疫情傳播，已輔導成立新北市第一家「保證責任新北市家禽運銷合作社附設屠宰場」，自農委會2013年5月17日公告禁止於傳統市場屠宰活禽，所有家禽都必須在合格屠宰場屠宰後才能上市販售，但仍有零星違法屠宰業者心存僥倖。

農業局每月均會召集經發、衛生、環保、警察等相關單位組成違法屠宰聯合查緝小組，對各地傳統市場及疑似違法屠宰處所執行查緝，今年1至3月份共查緝86場次，分別在泰山區、中和區、三重區及板橋區查獲4場違法屠宰，除當場將屠體沒入銷毀，並處以2萬至5萬罰鍰。其中1處違法屠宰業者為累犯，已移送地檢署偵辦。

農業局指出，自禁宰政策實施後，在市府大力查緝下，違法屠宰業者從傳統市場隱身到周圍住宅巷弄內，不肖業者在糞便血水污染的髒亂環境中作業，再將屠肉運送到傳統市場販售，由於雞隻未經過屠宰衛生檢查，不知情的民眾很可能因此買到受污染的肉品影響健康，尤其是禽流感疫情仍未減緩，更不可掉以輕心。

農業局除持續對各地傳統市場及疑似違法屠宰處所密集查緝外，為因應清明節雞肉需求增加，已協調新北家禽合作社延長作業時間，增加屠宰量以滿足消費者，新北家禽合作社理事主席謝總陣表示，目前雞隻屠宰前批發價格約每台斤41元，與去年同期價格相當。

(中時)