新北街頭藝人認證 身心障礙及低收入戶者免費

新北市街頭藝人認證審查今年起開始收取報名費，個人500元、團體1000元，文化局表示，為關懷身心障礙及低收入的民眾將免收費，符合免費資格並已經繳費的申請者，可於認證當天持證退費。

文化局長林寬裕表示，歷屆通過新北市街頭藝人認證的組數共有1161組，其中具身心障礙身份者，個人有129人、團體18組，佔了全部街頭藝人約13%。

為關懷身心障礙及低收入戶的考生及街頭藝人，將於認證及換證費用予以免費，團體組只要其中1人符合免費身分，即可比照辦理，預計每人可省下250元至500元不等。

106年街頭藝人認證報名簡章可至新北市政府文化局網站查詢，或電洽文化局（02）2960-3456分機4501張小姐。

(中時)