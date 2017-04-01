關懷弱勢童 國際同濟會捐社福金及物資
4月第1個假日為國際同濟日，關懷服務全球兒童，國際同濟會台灣總會今天捐贈社福金、書籍及生活物資，給台中市育幼院、偏遠學校、家扶中心等社福機構。
國際同濟會台灣總會表示，關懷服務全球兒童是國際同濟會的宗旨，國際同濟日當天，全球超過70萬會員一起協助清潔社區育幼院、孤兒院、教養機構、兒童之家，陪伴孩童度過快樂的時光，同時也捐贈社服金及民生物資。
捐贈儀式由國際同濟會台灣總會台中縣區舉辦，於清水天極行宮舉行，由國際同濟會台灣總會長羅昌鑑代表捐贈社福金、書籍及民生物資，台中育幼院等機構代表受贈，在台中市副市長林依瑩見證下完成。
除了物資捐贈外，台灣總會關懷兒童委員會也規劃「讓夢想展翅高飛 關懷兒童圓夢計畫─科學之旅」系列活動，邀請全國約200名國小四到六年級的弱勢清寒學童，共同參與益智團康、手工藝勞作、營火晚會、參訪台中科博館等活動，希望藉由這些生活體驗，培養孩子樂觀、團結及合作精神。
國際同濟台灣總會會員數超過1萬5000人，是全球90個國家中最大的總會，共有近400個分會。今年台灣總會投入約3500萬元及多項民生用品，超過萬人一起參與國際同濟日關懷活動，服務上萬個兒童。1060401
(中央社)
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