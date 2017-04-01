青年日報改版推APP 讓軍報走出中山室

為了順應數位趨勢，青年日報從今天起開始改版，並擴充數位內容；除了紙本內容將更活潑化，青報同步升級電子報網站，採響應式網頁設計，並建置行動新聞APP，讓軍報走出中山室。

青年日報於民國41年10月10日創刊，原名「青年戰士報」、民國73年更名青年日報，為國內唯一公開發行軍事專業報。

青年日報表示，他們的讀者以軍中成員佔85%為主，而志願役部隊以年輕官兵居多，因此依據頭版設計與讀者閱報效應等研究，發現年輕世代喜好活潑化圖像風格，視覺化設計也可增加銷售量。

因此青報此次改版重點包括擴充數位發行內容，青報指出，至民國105年，用桌上型電腦及行動裝置瀏覽青報網站的讀者比例各半，因此結合紙本改版，青報同步升級電子報網站，採響應式網頁設計，並建置行動新聞APP，與新興行動裝置入口網站Line Today簽訂合作協議，提供更充足的數位閱讀管道。

青報指出，改版後，官兵只要打開手機下載安裝APP，就可閱讀青年日報，讓軍報走出中山室。

在報紙方面，未來仍維持16個版，但將尺寸由全開縮小為對開（27吋），版別包括頭版、軍事焦點（3個版）、寰宇安全（2個版）、軍視界（2個版）、論壇、專刊、樂在生活（3個版）、副刊、廣告等。

由於青報採購於民國60與73年的兩部鄉村型印報機因已經過於老舊，因此改由委外印刷取代自印；此外，陸、海、空、後備、憲兵各軍種的「忠誠」、「忠義」、「忠勇」、「忠愛」、「忠貞」等周報，也一併委外印刷，估計可省下30%以上開銷。

青報指出，此次改版將人、物力資源，從類比向數位移動，投資新式編採設備、提升紙質，節省自印成本，改版後不只呈現文字、圖像素材，並善用數位頻道，納入影音等形式，讓官兵讀者從單向接收邁入雙向互動，進一步延伸、加強讀者與報紙的連結。1060401

(中央社)