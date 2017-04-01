通靈少女將首播 蔡總統臉書力推
公共電視和HBO Asia合作拍攝的戲劇「通靈少女」明晚將首播，總統蔡英文今天在臉書推薦這部戲劇，誠摯推薦大家一起觀賞、一起支持。
「通靈少女」這部首度跨國合作的原創影集，即將於4月2日晚間9時於公視頻道、晚間10時於HBO和HBO HD頻道全台首播，同時也將在全亞洲有HBO播出服務的地區播出。
蔡總統今天在臉書發文，指出「通靈少女」是台灣公共電視與HBO Asia首部國際合製的戲劇，改編自公視學生劇展的得獎作品「神算」，全程在台灣拍攝，幕前幕後的劇組員，都是台灣團隊。
蔡總統說，這部戲不僅是HBO首部以全中文發音呈現的戲劇，也是台灣影視產業及在地文化，向外推廣的一大步。1060401
(中央社)
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