酒駕撞貨車 駕駛重傷乘客輕傷

我要評比

林姓男子今天酒後駕車載友人，行經南投縣名間鄉彰南路、南投縣肉品市場附近，側撞一輛貨車，林男重傷、乘客輕傷送醫。

一輛汽車今天清晨行經名間鄉肉品市場附近，撞擊一輛剛駛出肉品市場的貨車，小客車23歲林姓男駕駛左腿開放性骨折，傷勢嚴重、意識不清，經消防員使用破壞器材救出送醫，因傷勢嚴重，轉送台中市的中國醫藥大學附設醫院，乘客高姓友人輕傷。

警方初步調查，37歲廖姓貨車駕駛從肉品市場駛出，左轉彰南路往名間鄉方向行駛，與同方向的小客車發生碰撞，廖姓駕駛無大礙，但小客車車頭嚴重凹陷、打橫占據車道，駕駛重傷受困車內、意識模糊。

救護人員表示，重傷的林姓男駕駛意識不清，車內聞到酒味，因此不確定是因傷重陷入昏迷，或是酒醉。林男送醫抽血，酒測結果傍晚出爐，經換算酒測值高達0.85mg/L，明顯超出法規標準。

警方表示，廖姓貨車司機無酒精反應，但他從肉品市場駛出，左轉彰南路往名間鄉行駛，未注意右側來車；林姓小客車駕駛明顯酒後駕車，至於是否超速行駛及雙方肇責比例仍有待深入調查。1060401

(中央社)