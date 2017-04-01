西班牙衝浪客沒付醫藥費 自行出院

昨天在屏東滿州鄉佳樂水與釣客發生衝突被刺傷的西班牙衝浪客Inecio prio，今天下午傳出沒有繳醫藥費，自行出院，警方表示，醫院已聯絡上家屬，表示會匯醫藥費給醫院。

Inecio prio昨天下午與來自屏東里港鄉和九如鄉的4名釣客因釣魚線纏繞發生衝突，被釣客用釣竿的撐竿器刺傷左胸，他負傷自行到恆春旅遊醫院醫治，醫生發現，再差1公分就刺到心臟。

今天下午3時，4名釣客向警方投案，說明案情，並被警方依傷害罪移送，想不到沒多久後，約在下午4時許，傳出Inecio prio沒辦出院手續，沒繳醫藥費，就自行出院。

醫院向警方報案，一方面也擔心Inecio prio的傷勢，最後，聯絡到到Inecio prio的家屬陳小姐，陳小姐表示，會將醫療費用新台幣1萬5000元匯給醫院。1060401

(中央社)