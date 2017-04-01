搶攻連假商機 中市百貨業活動多

清明節4天連假從今天開始，台中市百貨業者在連假期間推出多項活動，有迎合上班族的職人祭，還有藝術展，也有針對兒童的交通安全闖關活動。

4天清明節連假從今天開始，台中市多家百貨業者週年慶活動已經開打，連假期間除了週年慶特惠活動外，還有各種活動吸引消費者上門。

日曜天地名牌折扣中心首次推出「職人祭」活動，集結館內上班族及各行業職人最愛的5大品牌，讓消費者以前所未有的1/10價格帶回家，堪稱年度大出清，例如襯衫3件1000元、西服成套下殺1980元等。

日曜天地在「職人祭」開打前，還邀請髮型專業造型師Mia、攝影總監周琨瑾、黑沃咖啡烘豆師美女咖啡師姐妹職人們一起分享在工作上的堅持與自傲，並齊聚一堂秀出工作服裝的選擇與細節，私下的穿搭品味。

中友百貨時尚藝廊今天起邀請到曾獲國際大墩美展首獎殊榮的藝術家郭心漪，展出其從2010年至今的創作，包括鄉情系列、易開罐系列、池塘系列等共29件畫作。

台中大遠百在4天連假期間，持全館當日單筆滿1000元發票或以公益基金100元，即可乘坐機動戰甲機器人，選擇喜愛的裝甲類型搭乘，並以操控器模擬裝甲體驗，配上雷射機槍音效，體驗未來科技的尖端時尚，活動所募得款項將贈予沐風關懷協會。4日當天憑兒童卡還能免費參加專屬交通安全闖關遊戲。1060401

(中央社)