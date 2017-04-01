子女非法下載音樂 德家長拒揭發遭罰

德國最高法院近日做出一項判決，子女透過家用網路非法下載版權音樂，調查時家長若不「揭發」是哪位子女所為，得要負責繳納罰款。

根據德國之聲報導，德國最高法院做出一項「版權法優於家庭保護法」的判決，引發社會討論。

這項判決起因是在慕尼黑一個有3個子女的家庭，被發現透過家用網路非法下載美國歌手蕾哈娜（Rihanna）專輯，父親在調查時堅持法律保護家人之間應免於互相揭發，因此無義務告知是哪個小孩非法下載。

但最高法院在3月30日判決家長若不能或不想說明子女的非法下載行為，即使子女已成年，但依舊得負擔罰款。

在這個案例中，法院判決網路費用帳單上頭是誰的名字就得負責罰款，因此家長被罰3500歐元（約新台幣11萬5000元）。1060401

(中央社)